Onde assistir a Vitória x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para PE, BA, AL, RN, PB, MA e PI) na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após ser derrotado pelo Bahia no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano por 2 a 0, o Vitória volta suas atenções para a disputa do Nordestão. No momento, o Rubro-Negro ocupa a vice-liderança do Grupo A, com 11 pontos.

Por outro lado, o Sport eliminou o Santa Cruz e conquistou a classificação para a final do Campeonato Pernambucano. No Nordestão, o Leão da Ilha é o líder com 12 pontos e precisa de apenas um empate para avançar no torneio. Em cinco jogos disputados no torneio, acumula quatro vitórias e uma derrota.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Pepê, Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Lucas Braga e Janderson.

Sport: Caíque França; Hereda, Chico, João Silva e Igor Cariús; Christian Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Carlos Alberto, Lenny Lobato e Gonçalo Paciência.

Desfalques

Vitória

Baralha e Carlos Eduardo estão suspensos, enquanto Matheusinho e Claudinho estão lesionados.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?