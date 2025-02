Onde assistir a Vitória x Sousa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (4), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Sousa se enfrentam nesta terça-feira (04), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para João Pessoa, Paraíba e Bahia) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa)

Após empatar sem gols com o Bahia no Campeonato Baiano, o Vitória volta suas atenções para a disputa do Nordestão. O Rubro-Negro ocupa a quinta posição do Grupo A, com um ponto conquistado. Na rodada de estreia, a equipe empatou com o CRB por 2 a 2.

Por outro lado, o Sousa aparece na terceira posição do Grupo A, com três pontos, após vencer o Altos por 2 a 1 na primeira rodada da Copa do Nordeste 2025.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Neris, Wagner Leonardo, Hugo; William Oliveira, Ricardo Ryller, Ronald; Gustavo, Fabri e Janderson.

Sousa: Bruno Fuso, Iranilson, Uesles Moura, Marcelo Duarte e Patrik Dias; Jackson Santos, Diego Viana e Felipe Jacaré; Dhonata, Ian Augusto e Diego Ceará.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Sousa

Não há desfalques confirmados.

Quando é?