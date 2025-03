Onde assistir a Vitória x Náutico ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), no Estádio do Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Náutico se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Finalista do Campeonato Baiano após eliminar o Atlético BA por 7 a 0 (placar agregado) na semifinal, o Vitória volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Na primeira fase, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no Maranhão.

Por outro lado, o Náutico vem de empate com o Sampaio Corrêa por 1 a 1 na última rodada do Nordestão. Na Copa do Brasil, avançou para a segunda fase após golear o Santa Cruz de Natal por 4 a 0.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga (Neris), Jamerson, Willian Oliveira, Baralhas, Wellington Rato, Gustavo Mosquito, Janderson (Carlinhos), Lucas Braga.

Náutico: Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana, Léo Coltro, Igor Fernandes; Auremir (Sousa), Marco Antônio, Wenderson, Patrick Allan (Kayon); Bruno Mezenga, Vinícius.

Desfalques

Vitória

Matheuzinho, Val Soares e Claudinho estão fora.

Náutico

Paulo Sérgio fraturou um dedo do pé, enquanto Odivan sofreu uma lesão muscular.

Quando é?