Onde assistir a Vitória x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (6), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Flamengo se enfrentam neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após empatar com o Universidad Católica por 1 a 1 na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Vitória volta suas atenções para a disputa do Brasileirão em busca da recuperação. Na rodada de estreia, a equipe foi derrotada pelo Juventude por 2 a 0. Para o confronto, o técnico Thiago Carpini ainda não poderá contar com o novo reforço Renato Kayzer, que se recupera de uma lesão na coxa.

Por outro lado, o Flamengo chega embalado após vencer o Deportivo Táchira por 1 a 0 na estreia da Libertadores. No Brasileirão, o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Internacional e agora busca sua primeira vitória no torneio. O técnico Filipe Luís contará com os retornos de Gonzalo Plata e Wesley, que foram preservados no duelo do meio da semana.

Em 50 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo registra 30 triunfos, contra apenas 10 do Vitória, além de 10 empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2024, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Neris, Lucas Halter e Hugo; Ronald, Ricardo Ryller, Matheuzinho, Erick, Léo Pereira (Fabri) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Flamengo: Rossi; Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson (De La Cruz) e Bruno Henrique; Luiz Araújo, Michael e Juninho (Cebolinha). Técnico: Filipe Luis.

Desfalques

Vitória

Renato Kayzer está lesionado.

Flamengo

Arrascaeta, Danilo, Pedro e Matías Viña seguem machucados.

Quando é?