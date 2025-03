Onde assistir a Vitória x Altos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (04), no Barradão, pela quinta rodada da Lampions League; confira os detalhes

Vitória e Altos se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta para o Nordeste, da ESPN 4, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e da Disney+, no streaming. (confira a programação completa).

O Vitória chega para o confronto contra o Altos embalado por uma excelente fase, com 20 jogos de invencibilidade e uma goleada por 4 a 0 contra o Atlético-BA, no Campeonato Baiano. Sob o comando de Thiago Carpini, o Leão tem demonstrado um futebol sólido, especialmente no ataque, onde tem se mostrado consistente, marcando pelo menos um gol em todas as últimas quatro partidas da Copa do Nordeste. Com 10 pontos na liderança do Grupo A, o time baiano pode garantir sua vaga nas quartas de final com uma vitória, o que torna este confronto ainda mais crucial. O Vitória entra em campo como favorito, buscando manter o ótimo momento e consolidar sua classificação antecipada.

Do lado do Altos, a equipe também vem de um ótimo resultado no Campeonato Piauiense, vencendo o 4 de Julho por 4 a 0, e tentará repetir a boa performance no Barradão. Com quatro pontos conquistados na Copa do Nordeste e na quinta posição do grupo, o time comandado por Francisco Diá tem a missão de buscar uma vitória fora de casa para seguir vivo na luta por uma vaga no G4. O Altos aposta na experiência de jogadores como Rodrigão e Felipe Sales, ex-Vitória, para surpreender os baianos e conquistar um resultado que reanime suas esperanças no torneio regional.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Janderson e Lucas Braga. Técnico: Thiago Carpini.

Altos: Careca, Gean, Joécio, Leandro Amorim e Neto Borges; Leozidio, Marcos Antônio, Digão e Reinaldo; Felipe Sales (Lucas Reis) e Rodrigão. Técnico: Francisco Diá.

Desfalques

Vitória

Matheuzino, Fabri e Claudinho (lesão)

Altos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?