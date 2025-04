Onde assistir a Vasco x Puerto Cabello ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (8), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Puerto Cabello se enfrentam nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo Corinthians por 3 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Vasco volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Em busca da reabilitação no torneio depois do empate com o Melgar por 3 a 3 na rodada de estreia, o Gigante da Colina só pensa na vitória no Grupo G. Para o confronto, o técnico Fábio Carille pode optar pelos retornos de Vegetti e Coutinho no time titular.

Por outro lado, o Puerto Cabello, sem vencer há quatro jogos na temporada, entra em campo pressionado. Na primeira rodada da fase de grupos, o time empatou com o Lanús em casa por 2 a 2.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos, Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Jair), Coutinho; Garré (Adson ou Rayan), Nuno Moreira e Vegetti.

Puerto Cabello: Luis Romero; Casiani, Tony (Peraza), Mbaye, Linares; Isah, Contreras, Awudu (Guerrero), Óscar Hernández, Padrón e Paredes.

Desfalques

Vasco

Estrella e David seguem no departamento médico.

Puerto Cabello

Sem desfalques confirmados.

Quando é?