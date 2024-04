Onde assistir a Vasco x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes estreiam no Brasileirão neste domingo (14), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Grêmio se enfrentam neste domingo (14), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da RBS na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Eliminado na semifinal do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, o Vasco volta ao campo para estrear no Brasileirão. Na última temporada, o Gigante da Colina lutou contra o rebaixamento até a última rodada e se salvou após vencer o RB Bragantino por 2 a 1.

Do outro lado, o Grêmio, que se complicou na Libertadores após a derrota para o Huachipato por 2 a 0 no meio da semana, volta as atenções para a estreia do Brasileirão. Em 2023, o Imortal foi vice-campeão brasileiro.

Em 82 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 37 vitórias, contra 24 do Vasco, além de 21 empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2023, o Tricolor Gaúcho venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; João Victor (Paulo Henrique), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Sforza e Galdames (Clayton); Adson, Vegetti, Clayton (David). Técnico: Ramón Díaz.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Cuiabano (Fabio); Villasanti e Pepê; Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Vasco

Payet, com lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, está fora.

Grêmio

Reinaldo e Mayk estão machucados.

Quando é?