Onde assistir a Vasco x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (2), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina (exceto Criciúma), Paraná, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Distrito Federal e as cidades mineiras de Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vencer o Millonarios por 3 a 0 e avançar às oitavas de final da Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para o Clássico dos Milhões. Na briga pela liderança, com 11 pontos, o Rubro-Negro registra três vitórias, dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o Vasco terá a estreia do técnico Álvaro Pacheco no comando da equipe. Ocupando o meio da tabela com seis pontos, o Cruzmaltino venceu o Vitória por 2 a 1 antes da paralisação do Brasileirão por duas rodadas.

"A estratégia não vou dizer. Enfrentaremos um time que lutará pelo título do Brasileirão. Eles já se conhecem há mais tempo e conhecem o treinador, vêm de um trabalho mais longo. Mas antes de qualquer jogo, podemos vencer. Sabendo o que somos capazes de fazer e mostrar que o que treinamos pode nos trazer a vitória. Ter coragem e jogar para ganhar. Esse é o DNA do Vasco. Nesse momento, nossa ideia de jogo não está tão sólida como estará daqui a um mês. Mas sempre jogar para ganhar. Isto é ser Vasco. Isto é ser Gigante da Colina.", afirmou o treinador português.

Em 402 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 158 vitórias, contra 132 do Vasco, além de 112 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Carioca de 2024, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Gary Medel, Léo, João Victor; Puma Rodríguez, Galdames, Sforza, Payet, Lucas Piton; David, Vegetti.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Viña; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Everton Cebolinha e Pedro.

Desfalques

Vasco

Adson sentiu desconforto.

Flamengo

Léo Pereira e Ayrton Lucas estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 2 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Braulio da Silva (árbitro), Bruno Raphael Pires e Guilherme Dias (assistentes), Felipe Fernandes (quarto árbitro), Rafael Traci (VAR)