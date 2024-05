Oitavas de final da Libertadores 2024: classificados, quando é, jogos, mando de campo, onde assistir e mais do mata-mata

Confira todos os detalhes da primeira etapa do mata-mata desta edição do torneio continental

A edição 2024 da Copa Libertadores da América já começou a definir seus primeiros classificados para a disputa das oitavas de final. Com duas rodadas de antecedência, um clube argentino e dois brasileiros garantiram lugar no mata-mata. Talleres e São Paulo venceram Barcelona de Guayaquil e Cobresal, respectivamente, e preencheram as duas vagas classificatórias no grupo B.

Já o Atlético-MG manteve o 100% de aproveitamento ao bater o Rosario Central fora de casa pelo grupo G e também assegurou um posto entre os 16 que avançam no torneio. Com 12 pontos conquistados, o Galo tem a melhor campanha da primeira fase, inclusive.

Abaixo, a GOAL traz mais detalhes sobre as oitavas da principal competição de clubes da América do Sul.

