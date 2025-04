Onde assistir a Universitario x River Plate ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes estreiam na fase de grupos nesta quarta-feira (2), no Estádio Monumental "U"; confira a transmissão e outras informações do jogo

Universitario e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida será transmitida ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Rosario por 2 a 2 no Campeonato Argentino, o River Plate volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Em busca do quinto título do torneio, o River está no Grupo B ao lado de Independiente del Valle, Universitario e Barcelona de Guayaquil.

Por outro lado, o Universitario vem de vitória sobre o Sport Huancayo por 3 a 1 no Campeonato Peruano. Esta será a 35ª participação da equipe na história da Libertadores.

Prováveis escalações

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Rodrigo Ureña; Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, José Carabali; Hugo Ancajima, José Rivera, Alex Valera.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono, Miguel Borja, Maximiliano Meza.

Desfalques

Universitario

Sem desfalques confirmados.

River Plate

Não há desfalques confirmados.

Quando é?