Onde assistir a Universidad de Chile x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes estreiam na fase de grupos nesta quarta-feira (2), no Estádio Nacional de Chile; confira a transmissão e outras informações do jogo

Universidad de Chile e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Chile, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida será transmitida ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Alagoas, Piauí, Paraíba, Mato Grosso, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Rio Grande do Norte e o Distrito Federal) na TV aberta e do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Palmeiras na estreia do Brasileirão, o Botafogo volta suas atenções para a Libertadores. Atual campeão do torneio, o Alvinegro integra o Grupo A, ao lado de Carabobo, Estudiantes e Universidad de Chile. A principal novidade na lista de relacionados é Rwan Cruz.

Por sua vez, o Universidad de Chile chega para o confronto após uma derrota por 2 a 0 para o Everton no Campeonato Chileno. A equipe já enfrentou o Botafogo duas vezes na história, ambas na fase de grupos da Libertadores de 1996. Na ocasião, cada time venceu uma partida: a Universidad de Chile levou a melhor no primeiro turno, vencendo por 2 a 1, enquanto o Alvinegro triunfou no segundo encontro, por 3 a 1.

Prováveis escalações

Universidad de Chile: Castellón; Altamirano, Calderón e Zaldivia; Hormazabal, Poblete, Marcelo Díaz, Charles Aranguíz e Sepúlveda; Di Yorio e Fernández.

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Patrick de Paula; Artur, Matheus Martins e Igor Jesus.

Desfalques

Universidad de Chile

Maximiliano Guerrero está machucado.

Botafogo

Danilo Barbosa, Bastos e Savarino estão lesionados.

Quando é?