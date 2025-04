Onde assistir a Unión Santa Fé x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes estreiam na fase de grupos nesta terça-feira (1), no Estádio 15 de Abril; confira a transmissão e outras informações do jogo

Unión Santa Fé e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (1), às 19h (de Brasília), no Estádio 15 de Abril, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após estrear com vitória sobre o Mirassol por 2 a 1 na rodada de estreia do Brasileirão, o Cruzeiro volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Em busca do terceiro título do torneio, a Raposa está no Grupo E ao lado de Mushuc Runa, Palestino e Unión Santa Fe. Para o confronto fora de casa, o técnico Leonardo Jardim pode promover algumas mudanças na equipe e optar pelas entradas de Villalba e Lucas Romero.

Por outro lado, o Unión Santa Fé chega pressionado após três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos disputados. Um dos destaques da equipe, o atacante Marcelo Estigarribia, com dores musculares, é tratado como dúvida.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Unión Santa Fé: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Nicolás Paz, Pardo e Corvalán; Del Blanco, Profini e Pittón; Fragapane, Dómina e Colazo.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Dudu; Wanderson (Marquinhos), Gabigol e Kaio Jorge.

Desfalques

Unión Santa Fé

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Matheus Pereira e Jonathan Jesus estão fora.

Quando é?