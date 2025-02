Onde assistir a União Rondonópolis x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), no Estádio Kléber Andrade; confira a transmissão e outras informações do jogo

União Rondonópolis e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo na Taça Guanabara, o Vasco volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. Na última edição do torneio, o Gigante da Colina foi eliminado na semifinal pelo Atlético-MG, por 3 a 2.

Já o União Rondonópolis vem de um empate por 2 a 2 com o Cuiabá no Campeonato Mato-Grossense. Na atual edição da Copa do Brasil, quem vencer avança para a próxima fase, enquanto um empate leva a decisão para os pênaltis.

Prováveis escalações

União Rondonópolis: Fernando Nunes; Arthur Amorim, Bennê, Márcio, Carlão; Iury, Ikson, Nathan; Gabriel Bigode, Gionnotti, Vitinho.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Mateus Carvalho, Tchê Tchê, Coutinho (Payet), Paulinho; Zuccarello, Pablo Vegetti.

Desfalques

União Rondonópolis

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025

terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Kléber Andrade - Cariacica, ES

