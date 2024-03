Onde assistir a Treze x Botafogo-PB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (21), no Estádio Amigão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Treze e Botafogo-PB se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Estádio Amigão, em Campina Grande, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming e do Nosso Futebol no pay-per-view (veja a programação completa).

Classificado para a semifinal do Campeonato Paraibano, o Treze volta as atenções para a disputa do Nordestão buscando entrar na zona de classificação. No momento, ocupa a quinta posição do Grupo B, com cinco pontos. Até aqui, foram duas derrotas, dois empates e uma vitória.

Do outro lado, o Botafogo-PB, também garantido na semi do Paraibano, aparece em quinto lugar do Grupo A do Nordestão, com oito pontos, dois a menos que o líder Sport. Em cinco jogos disputados, registra duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Treze: Igor Rayan, Van, Luiz Fernando, Rafael Castro e Higor; Juninho, Edmundo e Gui Campana; Will Viana, Xandy e Thiaguinho. Técnico: Willian De Mattia.

Botafogo-PB: Dalton, Lenon, Douglas, Bruno Cardoso e Evandro; Rodrigo, Bruno Leite; Jean Silva, Paulinho e Pipico. Técnico: Moacir Júnior.

Desfalques

Treze

Alex Sandre e Guilherme Lucena seguem no departamento médico.

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 21 de março de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Amigão - Campina Grande, PB

Arbitragem: Fábio Augusto Santos (árbitro), Daniel Vidal e Vanessa Santos (assistentes), Tiago Ramos (quarto árbitro)