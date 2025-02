Onde assistir a Tottenham x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (16), no Tottenham Hotspur Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tottenham e Manchester United se enfrentam neste domingo (16), às 13h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Eliminado da Copa da Inglaterra pelo Aston Villa por 2 a 1, o Tottenham volta suas atenções para o Campeonato Inglês. Ocupando a 14ª posição, com 27 pontos e um aproveitamento de 37%, os Spurs buscam recuperação no torneio nacional. Para o clássico, o técnico Ange Postecoglou aguarda os retornos de Destiny Udogie, Guglielmo Vicario, James Maddison, Timo Werner e Brennan Johnson.

Por outro lado, o Manchester United, classificado para a próxima fase da Copa da Inglaterra após eliminar o Leicester City por 2 a 1, também ocupa a parte intermediária da tabela, com 13 pontos. Na última rodada do Campeonato Inglês, os Red Devils foram derrotados pelo Crystal Palace por 2 a 0.

Prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Danso, Gray, Spence; Kulusevski, Bissouma, Bentancur; Moore, Mathys Tel, Son. Técnico: Ange Postecoglou.

Manchester United: Onana; Ligt, Maguire, Leny Yoro; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dorgu; Diallo, Bruno Fernandes; Hojlund. Técnico: Rúben Amorim.

Desfalques

Quando é?

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

