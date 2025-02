Onde assistir a Tottenham x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), no Tottenham Hotspur Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tottenham e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 16h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado pela goleada aplicada sobre o Ipswich Town por 4 a 1 na última rodada, o Tottenham segue na briga pela recuperação no Campeonato Inglês. Em 12º lugar, com 33 pontos, os Spurs vem de uma sequência de três vitórias no torneio nacional.

Por outro lado, o Manchester City, em quarto lugar, com 44 pontos, quer se manter na briga pelo G-4. Eliminado da Champions League, os Citizens foram derrotados pelo Liverpool por 2 a 0 na última rodada.

Prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Davies, Spence; Maddison, Bentancur, Sarr; Kulusevski, Johnson, Son.

Manchester City: Ederson; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Gonzalez, Kovacic; Savinho, Silva, Doku; Marmoush.

Desfalques

Tottenham

Radu Dragusin, Dominic Solanke, Richarlison e Cristian Romero estão leisonados.

Manchester City

Oscar Bobb, Rodri, Manuel Akanji e John Stones seguem fora.

Quando é?