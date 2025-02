Onde assistir a Tocantinópolis x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), no Estádio Ribeirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tocantinópolis e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (18), às 18h (de Brasília), no Estádio Ribeirão, pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vencer o Tombense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. Em busca de seu terceiro título na competição, o Galo tenta se recuperar do vice-campeonato em 2024, quando foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0.

Por outro lado, o Tocantinópolis chega para o duelo após uma derrota por 1 a 0 para o Bela Vista, pela terceira rodada do Campeonato Tocantinense. Quem vencer avança de fase, enquanto um empate leva a decisão para os pênaltis.

Prováveis escalações

Tocantinópolis: Jefferson; Da Silva (Magnum), Pedrão, Gustavo e Madson; Alan Maia, Kamdem e Rian; Marquinho Bala (Daivisom), Rodriguinho e Chaparral.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Gabriel Menino e Franco; Scarpa, Rubens e Cuello; Hulk.

Desfalques

Tocantinópolis

Daivison e Magnum estão machucados.

Atlético-MG

Brahian Palácios e Júnior Santos seguem no departamento médico, enquanto Otávio está em negociação com o Fluminense.

Quando é?