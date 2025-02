Onde assistir a The Strongest x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Copa Libertadores 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), no Estádio Hernando Siles; confira a transmissão e outras informações do jogo

The Strongest e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Na vice-liderança do Campeonato Baiano, o Bahia volta suas atenções para a estreia na Libertadores, buscando a classificação para a fase de grupos. Para o confronto fora de casa, o técnico Rogério Ceni pode promover o retorno de Luciano Juba ao time titular.

Por outro lado, o The Strongest chega ao duelo após uma derrota por 4 a 1 para o Blooming no Campeonato Boliviano. Na última temporada, a equipe foi eliminada nas quartas de final da Libertadores pelo Peñarol, também por 4 a 1.

Prováveis escalações

The Strongest: Rodrigo Banegas, Fran Supayabe, Felipe Castro, Pablo Pedraza, Adrián Jusino, Tobías Moriceau, Joel Amoroso, Jaime Arrascaita, Luciano Ursino, Sebastián Guerrero, Enrique Triverio.

Bahia: Danilo Fernandes [Marcos Felipe]; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba [Gabriel Xavier]; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga [Acevedo ou Erick] e Lucho Rodríguez.

Desfalques

The Strongest

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Iago Borduchi e Kayky estão em recondicionamento físico.

Quando é?