Onde assistir a Talleres x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes estreiam na fase de grupos nesta quarta-feira (2), no Estádio Mario Alberto Kempes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Talleres e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida será transmitida ao vivo da Globo (para São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Tocantins, Bahia, Pará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Ceará e as cidades mineiras de Uberlândia, Araxa, Varginha e Uberaba) na TV aberta, da ESPN na TV fechada, além do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Sport Recife na estreia do Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Em busca do quarto título da história do torneio, o Tricolor está no Grupo C, que, além do Talleres, ainda tem o Allianza Lima e o Libertad.

Por outro lado, o Talleres chega para a sua sexta participação da Libertadores. Na última rodada do Campeonato Argentino, a equipe empatou com o Belgrano por 1 a 1.

Prováveis escalações

Talleres: Herrera; Schott (Benavidez), Portillo, Rodríguez e Navarro; Portilla, Ortegoza, Rick, Botta e Galarza Fonda; Bustos.

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Luiz Gustavo, Marcos Antônio (Oscar) e Alisson; Luciano, Ferreira e Calleri.

Desfalques

Talleres

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Lucas está machucado.

Quando é?