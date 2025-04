Onde assistir a Sportivo Luqueño x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes estreiam na fase de grupos nesta quarta-feira (2), no Estádio Defensores del Chaco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sportivo Luqueño e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será transmitida ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado pela vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1 na rodada de estreia do Brasileirão, o Grêmio volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Em busca do título inédito, o Tricolor Gaúcho está no Grupo D ao lado de Atlético Grau, Godoy Cruz e Sportivo Luqueño. Para o confronto, Gustavo Quinteros viajou com força máxima.

Por outro lado, o Sportivo Luqueño chega pressionado. No momento, a equipe é lanterna do Campeonato Paraguaio, com apenas 10 pontos em 11 jogos disputados.

Prováveis escalações

Sportivo Luqueño: Aguilar; Ferreira, Aguilar, Villalba, Torres; Parra, Rodríguez, Benítez, Baéz Meza; Perez (G.Ayala), González.

Grêmio: Tiago Volpi; Igor, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Edenilson (Cristaldo), Cristian Olivera e Amuzu; Arezo.

Desfalques

Sportivo Luqueño

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Cuéllar está em transição física.

Quando é?