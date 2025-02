Onde assistir a Sporting x Farense ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (02), pela 20ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sporting recebe o Farense na tarde deste domingo (02), às 15h (de Brasília) e 18h (de Lisboa), no José Alvalade, em Lisboa, pela 20ª rodada do Campeonato Português 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming, no Brasil. Em Portugal, o jogo terá transmissão do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Sporting enfrentou dificuldades nos últimos jogos. Contudo, a equipe recuperou a boa forma e voltou a vencer nas últimas partidas, mantendo a liderança do Campeonato com 47 pontos, com 15 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Por outro lado, o Farense tem apresentado um início de temporada instável e, atualmente, ocupa a 17ª posição na tabela, com 15 pontos, provenientes de 3 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Está a três pontos do AVS, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Sporting: Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araújo; Harder, Hjulmand, Quenda, Bragança; Trincão e Gyokeres. Técnico: Rui Borges.

Farense: Velho; Ribeiro, Moreno, Jorge; Pastor, Soares, Menino, Victor; Baldé, Tomane, Matias. Técnico: Tozé Marreco.

Desfalques

Sporting

Pedro Gonçalves, Hidemasa Morita, Eduardo Quaresma e Nuno Santos estão fora.

Farense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?