Onde assistir a Sporting Cristal x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes estreiam na fase de grupos nesta quinta-feira (3), no Estádio Nacional do Peru; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há três jogos na temporada, o Palmeiras estreia na Libertadores sob pressão. Em busca do quarto título do torneio, o Verdão está no Grupo G, ao lado de Cerro Porteño, Sporting Cristal e Bolívar. Para o confronto fora de casa, o técnico Abel Ferreira contará com o retorno de Gustavo Gómez, recuperado de uma lesão no joelho direito.

Por outro lado, o Sporting Cristal chega embalado após golear o Binacional por 5 a 0 no Campeonato Peruano. O clube já disputou 37 edições da Libertadores, sendo o time peruano com mais participações no torneio continental. Sua melhor campanha aconteceu em 1997, quando chegou à final, mas foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0.

Prováveis escalações

Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Chávez, Romero, Pasquini; Pretell, Távara; Castro, González; Ávila, Cauteruccio.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Gómez (Micael) e Piquerez; Evangelista, Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Desfalques

Sporting Cristal

Yotún, Solís, Iberico, Leonardo Díaz, Cazonatti e Pacheco estão no departamento médico.

Palmeiras

Veiga, Aníbal Moreno, Marcos Rocha, Paulinho, Maurício e Bruno Rodrigues estão fora.

Quando é?