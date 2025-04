Onde assistir a Sport x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Ainda sem vencer no Brasileirão, o Sport ocupa a lanterna do Brasileirão, com apenas um ponto conquistado. Em três jogos disputados, o Leão empatou sem gols com o São Paulo e foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1 e pelo Vasco por 3 a 1.

Por outro lado, o RB Bragantino, no meio da tabela, com quatro pontos, venceu o Botafogo por 1 a 0 na última rodada. Antes, empatou com o Ceará por 2 a 2 e foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico, Igor Cariús; Christian Rivera, Sérgio Oliveira, Lucas Lima; Lenny Lobato, Chrystian Barletta, Pablo.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán, Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho (Eric Ramires), Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Nacho Laquintana (Henry Mosquera).

Desfalques

Sport

Rafael Thyere, Antônio Carlos, Dalbert e Igor Cariús seguem no departamento médico.

RB Bragantino

Matheus Fernandes e Nathan Mendes estão fora.

Quando é?