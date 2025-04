Onde assistir a Sport x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (6), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Palmeiras se enfrentam neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado pelo título do Campeonato Pernambucano após vencer nos pênaltis o Retrô por 4 a 2, o Sport busca a primeira vitória no Brasileirão. Na estreia, o Leão empatou sem gols com o São Paulo. Para o confronto em casa, o técnico Pepa trata como dúvida a presença de Gonçalo Paciência, que segue com desconforto no quadril. Porém, Igor Cariús e Atencio voltam a ficar à disposição.

Por outro lado, o Palmeiras vem de vitória sobre o Sporting Cristal por 3 a 2 na estreia da Libertadores. No Brasileirão, o Verdão empatou sem gols com o Botafogo e também busca o primeiro triunfo no torneio nacional. O técnico Abel Ferreira deve manter a base da equipe que entrou em campo no meio da semana. Raphael Veiga, que se recupera de trauma na lombar, é dúvida.

Em 59 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 31 vitórias, contra 16 do Sport, além de 12 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2021, o Verdão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Barletta (Gustavo Maia), Pablo e Lenny Lobato (Gustavo Maia).

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez (Micael), Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos, Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres, Vitor Roque.

Desfalques

Sport

Dalbert segue fora.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?