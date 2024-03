Onde assistir a Sport x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), na Arena Pernambuco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Náutico se enfrentam nesta quarta-feira (20), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Pernambuco, Recife, Alagoas e Paraíba) na TV aberta, do DAZN no streaming e do Nosso Futebol no pay-per-view (veja a programação completa).

Classificado para a decisão do Pernambucano após eliminar o Santa Cruz nos pênaltis por 5 a 3, o Sport volta as atenções para a disputa do Nordestão. O Leão da Ilha está na liderança do Grupo A, com 10 pontos.

Do outro lado, o Náutico, que também está na final do Campeonato Pernambucano após vencer o Retrô por 4 a 3 nas penalidades, quer se manter na zona de classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. No momento, ocupa a quarta posição, com cinco pontos, sete a menos que o líder Bahia.

Em 128 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma 59 vitórias, contra 38 do Náutico, além de 31 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Pernambucano de 2024, o Náutico venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Fabrício Dominguez, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Felipe e Alan Ruíz; Barletta, Lucas Lima e Romarinho; Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Náutico: Vágner; Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Diego Matos; Marco Antônio e Lorran; Ray Vanegas, Patrick Allan e Thalissinho; Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Júlio César está fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 20 de março de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco - São Lourenço da Mata, PE

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida (árbitro), Luanderson Lima e Paulo Tarso (assistentes), Paulo de Tarso (quarto árbitro)