Onde assistir a Sport x Moto Club, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Em situações opostas, clubes se enfrentam pela quarta rodada do grupo A do torneio regional

Sport e Moto Club entram em campo nesta quarta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada do grupo A da Copa do Nordeste 2025. O jogo acontecerá na Ilha do Retiro e terá transmissão ao vivo do Premiere (veja a programação completa de futebol aqui).

Fazendo uma campanha irregular no Campeonato Pernambucano, o Sport vai tendo vida melhor na Copa do Nordeste. Terceiro colocado do grupo e apenas um ponto atrás do líder Vitória, o Leão busca aproveitar o fator casa para chegar a sua terceira vitória no torneio.

Depois de conquistar seu primeiro triunfo pelo Campeonato Maranhense, o Moto Club tenta aproveitar o embalo para fazer o mesmo na Copa do Nordeste. Na penúltima posição da chave com apenas um ponto somado, o Rubro-Negro mira trazer um bom resultado do Recife.

Prováveis escalações

Sport: Thiago Couto; Matheus Alexandre, Antônio Carlos, Chico, Dalbert; Zé Lucas, Hyoran, Chrystian Barletta; Lenny Lobato, Carlos Alberto, Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa

Moto Club: Allan Thiago; Wesley, Vitor Carvalho, Maurício, Gustavo; Felipe Dias, Pedro Dias, Danilinho; Vitinho, Rick Sena, Luís Gustavo. Técnico: Zé Augusto

Desfalques

Sport

Com lesão muscular, Lucas Lima está indisponível.

Moto Club

Sem ausências confirmadas.

Quando é?