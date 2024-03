Onde assistir a Sport x Juazeirense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), na Arena Pernambuco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Juazeirense se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Bahia, Recife, Pernambuco, João Pessoa e Alagoas), do DAZN no streaming e do Nosso Futebol na TV fechada (veja a programação completa).

Antes de iniciar a disputa pelo título do Campeonato Pernambucano com o Náutico no próximo sábado (30), o Sport volta as atenções para o Nordestão. O Leão da Ilha ocupa a liderança do Grupo A, com 14 pontos, dois a mais que o CRB, segundo colocado. Um empate já garante a equipe para a próxima fase.

Do outro lado, a Juazeirense aparece em quinto lugar do Grupo B, com seis pontos, um a menos que o Náutico, que fecha a zona de classificação. Até o momento, a equipe registra duas vitórias e cinco derrotas.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castan e Felipinho; Felipe (Fabrício Domínguez); Chrystian Barletta, Alan Ruiz, Lucas Lima e Romarinho; Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Juazeirense: João Guilherme; Edson, Zé Romário, Wendell e Yan Nascimento; Elivélton e Waguinho; Bruno Matos, Klebson e Ian Augusto; Pedrinho. Técnico: Evandro Guimarães.

Desfalques

Sport

Alisson Cassiano e Zé Roberto estão machucados.

Juazeirense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?