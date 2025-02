Onde assistir a Sport x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (4), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (04), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Ceará, Pernambuco, Maranhão, Grande do Norte, Alagoas e Piauí) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa)

Após ser derrotado pelo Santa Cruz por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Pernambucano, o Sport volta suas atenções para o Nordestão. Em busca do seu quarto título na competição, o Leão da Ilha ocupa a vice-liderança do Grupo A, com três pontos. Na estreia, venceu o Ferroviário por 2 a 1.

Por outro lado, o Fortaleza chega embalado após vencer o Floresta por 1 a 0 no Campeonato Cearense. Na Copa do Nordeste, o Leão do Pici lidera o Grupo A, também com três pontos. Na primeira rodada, superou o Moto Club por 2 a 0.

No histórico do confronto entre as equipes, foram disputados 34 jogos, com 13 vitórias para o Sport, 10 para o Fortaleza e 11 empates. No último encontro, válido pela semifinal do Nordestão 2024, o Leão do Pici levou a melhor ao vencer por 4 a 1.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, Thyere, Chico e Dalbert; Titi Ortíz, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Romarinho e Gonçalo Paciência.

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, Tomás Cardona e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernández e Pochettino; Marinho, Moisés e Lucero.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Não há desfalques confirmados.

Quando é?