Onde assistir a Sport x Altos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Altos se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Finalista do Campeonato Pernambucano, o Sport volta suas atenções para a disputa da Copa do Nordeste. Com 12 pontos, o Leão aparece na vice-liderança do Grupo A, dois pontos a menos que o líder Vitória. Em seis jogos, registra quatro vitórias e duas derrotas.

Por outro lado, o Altos aparece na sétima posição do Grupo A, com seis pontos conquistados, um a menos que o Ferroviário, equipe que fecha a zona de classificação para as quartas de final do Nordestão.

Prováveis escalações

Sport: Caíque; Hereda, Silva, Lucas Cunha, Cariús; Queiroz, Rivera, Dominguez; Gustavo Maia, Arthur Sousa, Carlos Alberto. Técnico: Pepa.

Altos: Careca; Gean, Amorim, Albert, Jefferson; Leozidio, Jonathan, Dieguinho; Sales, Esquerdinha, Lucas Reis. Técnico: Jerson Testoni.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Altos

Não há desfalques confirmados.

Quando é?