Onde assistir a Sparta Praga x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Liga Europa

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (7), na epet ARENA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sparta Praga e Liverpool se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 14h45 (de Brasília), na epet ARENA, na República Tcheca, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado com seis vitórias consecutivas na temporada, o Liverpool volta as atenções para o início do mata-mata da Liga Europa. No torneio da UEFA, os Reds terminaram na liderança do Grupo E, com 12 pontos, um a mais que o Toulouse, segundo colocado. Até o momento, soma quatro vitórias e duas derrotas.

Do outro lado, o Sparta Praga terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo C, com 10 pontos, um a menos que o líder Rangers. Na segunda fase, eliminou o Galatasaray por 6 a 4 no placar agregado.

Prováveis escalações

Sparta Praga: Peter Vindahl-Jensen; Angelo Preciado, Asger Sorensen, Martin Vitik e Kaan Kairinen; Ladislav Krejci, Adam Karabec e Qazim Laçi; Veljko Birmancevic, Victor Olatunji e Jan Kuchta. Técnico: Brian Priske.

Liverpool: Caoimhin Kelleher; Joe Gomez, Jarell Quansah, Van Dijk e Kostas Tsimikas; Wataru Endo, James McConnell e Dominik Szoboszlai; Harvey Elliott, Cody Gakpo e Lewis Koumas. Técnico: Jurgen Klopp.

Desfalques

Sparta Praga

Andreas Vindheim e Filip Panak estão fora.

Liverpool

Joel Matip, Ben Doak, Diogo Jota, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Curtis Jones, Alisson Becker, Stefan Bajcetic e Ryan Gravenberch são desfalques.

Quando é?