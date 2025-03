Onde assistir a Sousa x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio Marizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sousa e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Marizão, na Paraíba, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para CE) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após vencer o Serra Branca nos pênaltis e garantir a classificação para a final do Campeonato Paraibano, o Sousa agora volta suas atenções para a disputa da Copa do Nordeste. Lanterna do Grupo A, com apenas três pontos, a equipe está a três pontos do CRB, último time dentro do G-4.

Por outro lado, o Fortaleza vem de derrota para o rival Ceará por 1 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Já na Copa do Nordeste, o Leão do Pici ocupa a terceira posição do Grupo A, com nove pontos. Em cinco partidas, soma três vitórias e dois empates, registrando um aproveitamento de 60%.

Prováveis escalações

Sousa: Bruno Fuso; Gustavinho, Gustavo Alexandria, João Rafael e Iranlson; Hebert Cristian, Ciro Henrique e Luan Rodrigues; Elielton, Patrik Dias e Wellington Nunes.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, David Luiz, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Matheus Rosseto, Emmanuel Martínez, Pochettino; Yago Pikachu, Moisés, Lucero.

Desfalques

Sousa

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Eros Mancuso e Brítez seguem no departamento médico.

Quando é?