Onde assistir a Sousa x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), no Estádio Marizão; veja como acompanhar na TV e na internet

Na noite desta quarta-feira (21), às 19h15 (horário de Brasília), Sousa e Cruzeiro se enfrentam no Estádio Marizão, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV na TV fechada e pelo Premiere no pay-per-view. A narração ficará por conta de Rogério Correia, com comentários de Fábio Júnior e Henrique Fernandes (veja a programação completa).

Maior campeão da Copa do Brasil com seis títulos, o Cruzeiro volta suas atenções para a estreia no torneio. Por estar melhor ranqueado na CBF, a equipe joga fora de casa, contando com a vantagem do empate para avançar à segunda fase da competição. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Petrolina-PE x Cascavel-PR.

Para o confronto, o técnico Larcamón volta a contar com Robert, recuperado de indisposição, e briga com João Pedro por uma vaga no ataque. Já Marlon, Romero e Matheus Pereira retornam ao time titular.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Sousa vem de vitória sobre o Campinense por 3 a 0 no Campeonato Paraibano e busca a classificação inédita para a próxima fase da Copa do Brasil. Vale destacar que o Dinossauro não perde no Marizão desde o dia 25 de janeiro de 2023. Na ocasião, foi superado pelo Campinense, por 2 a 1.

Prováveis escalações

Sousa: Bruno Fuso; Iranilson, Adriano (Breno Cézar), Marcelo Duarte e Jackson Santos; Leozinho, Alexandre Aruá e Hebert Cristian; Michel Potiguar, Diego Ceará e Charles. Técnico: Paulo Schardong.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo (João Marcelo), Neris e Marlon; Lucas Romero, Filipe Machado (Lucas Silva) e Matheus Pereira; Arthur Gomes, Robert (João Pedro) e Juan Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

Desfalques

Sousa

Cruzeiro

Quando é?