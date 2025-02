Onde assistir a Sevilla x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Os culés buscam encostar na liderança de LaLiga contra um Sevilla que tenta se aproximar da zona de classificação para competições europeias

Sevilla recebe o Barcelona neste domingo (09), às 17h (horário de Brasília), na Ramón Sánchez Pizjuán, pela 23ª rodada de La Liga, o Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Sevilla segue tentando reencontrar os melhores dias no Campeonato Espanhol. Após terminar a última temporada em uma preocupante 14ª posição, o time luta para garantir presença nas competições europeias e chega para o confronto ocupando o 12º lugar, com 28 pontos. O momento não é dos melhores, mas a equipe de García Pimienta vem de uma sequência de quatro partidas sem derrotas, incluindo um triunfo sobre o Girona e empates contra Valencia, Espanyol e Getafe.

O Barcelona, por sua vez, mantém o foco na luta pelo título de LaLiga com o melhor ataque da competição. Com 45 pontos, os comandados de Hansi Flick aparecem na terceira colocação, atrás de Real Madrid e Atlético de Madrid. A equipe catalã vem embalada após golear o Valencia por 5 a 0 na Copa do Rei, com Ferran Torres brilhando ao anotar um hat-trick. No Campeonato Espanhol, venceu seus últimos dois jogos contra Valencia e Alavés, mas tem encontrado dificuldades fora de casa, empatando três dos últimos quatro duelos como visitante. Ainda assim, o retrospecto contra o Sevilla é amplamente favorável: são seis vitórias consecutivas em LaLiga, além de um tabu que já dura desde 2015 na principal cmpetição nacional.

Prováveis escalações:

Sevilla: Nyland; Sanchez, Bade, Gudelj, Pedrosa; Saul, Lokonga, Sow; Lukebakio, Romero, Vargas. Técnico: Francisco Pimenta.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araújo, Cubarsi, Baldé; Casado, Pedri; Lamine Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hans Flick.

Desfalques:

Sevilla:

José Ángel Carmona (suspenso); Joan Jordán e Tanguy Nianzou (lesionados).

Barcelona

Marc-André ter Stegen, Andreas Christensen e Marc Bernal (lesionados).

Quando é?