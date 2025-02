Onde assistir a São Paulo x Velo Clube ao vivo, na internet e na, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), na Arena BRB Mané Garrincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Velo Clube se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, em jogo atrasado da nona rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Uol Play e Zapping TV via streaming, além do Nosso Futebol na TV fechada (veja a programação completa).

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o São Paulo ocupa a liderança do Grupo A, com 14 pontos. Para o confronto, o técnico Luís Zubeldía pode escalar uma equipe reserva e preservar seus principais jogadores para o clássico contra o Palmeiras, domingo (16).

Por outro lado, o Velo Clube, já sem chances de classificação, aparece na lanterna do Grupo D, com apenas cinco pontos conquistados. Em oito jogos disputados, soma uma vitória, dois empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 20%.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Cedric Soares (Ferraresi), Alan Franco, Ruan, Patryck; Bobadilla, Marcos Antonio, Matheus Alves, Ferreira, Ryan Franciso, André Silva.

Velo Clube: Pablo (Dalton); Rafael Ribeiro, Mancha, Júlio Vaz; Luan Sales, Pedro Favela, Léo Baiano, Sillas, Léo Campos, Jefferson Nem, Daniel Amorim.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Velo Clube

Yuri Ferraz e Marcelo Augusto estão suspensos.

Quando é?

Últimos jogos