Onde assistir a São Paulo x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, do Nosso Futebol na TV fechada, além do Uol Play, PlayPlus e Zapping TV via streaming (veja a programação completa).

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o São Paulo busca encerrar a primeira fase na liderança do Grupo C. No momento, o Tricolor soma 16 pontos, um ponto a mais que o Novorizontino, vice-líder. Até aqui, registra quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. Aproveitamento de 53%.

Por outro lado, a Ponte Preta ocupa a vice-liderança do Grupo D, com 19 pontos e pode garantir a classificação para a próxima fase. Para isso acontecer, a Macaca precisa vencer o Tricolor e torcer para o Palmeiras não ganhar do Botafogo-SP.

Prováveis escalações

São Paulo: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck; Bobadilla e Marco Antônio; Erick, Matheus Alves e Lucas Ferreira; André Silva (Ryan Francisco).

Ponte Preta: Diogo Silva; Maguinho, Sergio Raphael, Vicente Concha, Artur; Emerson Santos, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Luiz Felipe, Victor Andrade, Jean Dias e Danrlei.

Desfalques

São Paulo

Luis Zubeldía cumprirá suspensão, enquanto Young, Ferreira, Luiz Gustavo e Rodriguinho estão lesionados.

Ponte Preta

Saimon e Dudu estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Pedro Vilhena está emprestado pelo São Paulo.

Quando é?