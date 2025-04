Onde assistir a São Paulo x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (13), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, na TV aberta, para os estados de São Paulo e Minas Gerais, com narração de Everaldo Marques e comentários de Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos. O Premiere também exibirá o jogo pelo pay-per-view (confira a programação completa).

Após empatar por 2 a 2 com o Alianza Lima, pela fase de grupos da Libertadores, o São Paulo volta suas atenções para o Brasileirão. Ainda em busca da primeira vitória na competição, o Tricolor vem de dois empates sem gols nas duas primeiras rodadas, contra o Sport e o Atlético-MG. Para o confronto, o técnico Luis Zubeldía trata como dúvida a presença de Arboleda, que deixou o campo no meio da semana com dores na coxa.

Por outro lado, o Cruzeiro chega pressionado após a derrota por 2 a 1 para o Mushuc Runa, resultado que complicou a briga por uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, a Raposa tenta embalar. Atualmente na 12ª colocação, com três pontos, o time foi derrotado pelo Internacional por 3 a 0 na estreia, mas se recuperou ao vencer o Mirassol por 2 a 1 na rodada seguinte.

Em 90 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo registra 44 vitórias, contra 23 do Cruzeiro, além de 23 empates. No último encontro válido Campeonato Brasileiro 2024, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Ruan (Arboleda), Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Luciano, Wendell (Enzo Díaz); Ferreira, André Silva.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Mateo Gamarra e Kaiki; Walace, Lucas Romero e Eduardo; Matheus Pereira, Dudu e Gabriel Barbosa.

Desfalques

São Paulo

Lucas, Oscar, Pablo Maia e Luiz Gustavo estão no departamento médico.

Cruzeiro

Matheus Henrique está lesionado, enquanto Jonathan Jesus cumprirá suspensão.

Quando é?