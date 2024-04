Onde assistir a São Paulo x Cobresal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com mais de 40 mil ingressos vendidos, o São Paulo recebe o Cobresal nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Na lanterna do Grupo B, o São Paulo busca os primeiros pontos na Libertadores após estrear com derrota para o Talleres por 2 a 1 fora de casa. Para o confronto, o técnico Thiago Carpini pode ter o retorno de Calleri, recuperado de lesão.

Por outro lado, o Cobresal, que vem de derrota para a Universidad Católica por 2 a 0 no Campeonato, volta as atenções para a disputa da Libertadores, Na primeira rodada, a equipe Chilena empatou com o Barcelona-EQU por 1 a 1 e ocupa a terceira posição do grupo, com um ponto conquistado.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson e James Rodríguez; Erick, André Silva (Calleri) e Ferreira (Luciano). Técnico: Thiago Carpini.

Cobresal: Requena; Pacheco, Bechtholdt, Alarcón e Sandoval; Navarro, Mesias, Munder e García (Valencia); Diego Coelho, Lezcano. Técnico: Gustavo Huerta.

Desfalques

São Paulo

Rafinha, Wellington Rato e Lucas estão lesionados.

Cobresal

Sem desfalques confirmados.

Quando é?