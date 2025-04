Onde assistir a São Paulo x Alianza Lima ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Alianza Lima se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após o empate sem gols com o Atlético-MG no Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Em busca do quarto título do torneio, o Tricolor Paulista estreou no Grupo D com vitória sobre o Talleres por 1 a 0.

Por outro lado, o Alianza Lima busca também vem de empate com o Universitario por 1 a 1 no Campeonato Peruano. Na Libertadores, a equipe busca a primeira vitória após ser derrotado pelo Libertad por 1 a 0 na primeira rodada. No momento, é o lanterna do Grupo D, sem nenhum ponto conquistado.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Wendell (Enzo Diaz); Alisson, Marcos Antônio; Cédric, Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Alianza Lima: Vizcarra; Huamán, Zambrano, Garcés e Trauco; Castillo, Lavandeira, Noriega e Quevedo; Barcos e Succar. Técnico: Nestor Gorosito.

Desfalques

São Paulo

Lucas, Oscar e Pablo Maia seguem fora.

Alianza Lima

Pablo Cappelini está cumprindo quatro meses de suspensão.

Quando é?