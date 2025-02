Onde assistir a Santos x Noroeste ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do quinto jogo de Neymar no Campeonato Paulista 2025

Neymar volta a campo com o Peixe nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Noroeste se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol na TV fechada, além do Uol Play e Zapping TV via streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Água Santa por 3 a 1 na última rodada do Paulistão, com Neymar marcando seu primeiro gol e dando uma assistência após quatro jogos, o Santos alcançou a liderança do Grupo B com 12 pontos. No próximo confronto em casa, o camisa 10 deve ser titular novamente.

"Feliz por fazer meu primeiro gol na volta, obviamente que eu estava ansioso para marcar, fazer um gol, quero dedicar não só a torcida do Santos como para minha família também, meus companheiros, estou muito contente. Pênalti é treinamento, estou treinando cada vez mais, pois essas horas são importantes que precisamos fazer o gol", afirmou Neymar ao canal TNT.

Por outro lado, o Noroeste ocupa a terceira posição do Grupo C, com sete pontos, e já não tem mais chances de classificação para o mata-mata do Paulistão. Na última rodada, a equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo RB Bragantino.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Thaciano (Soteldo), Guilherme e Tiquinho Soares.

Noroeste: Felipe Alves; Maycon, Rodolfo Filemon e Carlinhos; Cicinho, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes e Maykon Jesus; Pedro Felipe e Carlão.

Desfalques

Santos

Willian Bigode, Álvaro Barreal e Gabriel Veron seguem fora.

Noroeste

Vitinho e Luizão estão lesionados.

Quando é?