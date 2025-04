Onde assistir a Santos x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (6), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Bahia se enfrentam neste domingo (6), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

De volta à Série A, o Santos estreou com derrota para o Vasco por 2 a 1 e agora busca a reabilitação na próxima rodada. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Neymar ainda não será relacionado para o jogo contra o Bahia. A expectativa é que ele esteja à disposição do técnico Pedro Caixinha para a próxima partida, contra o Fluminense.

Por outro lado, o Bahia vem de empate com o Internacional na fase de grupos da Libertadores. No Brasileirão, o tricolor baiano também empatou com o Corinthians por 1 a 1 na rodada de estreia. Para o confronto fora de casa, o técnico Rogério Ceni pode manter Ronaldo no gol.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Soteldo; Rollheiser, Guilherme (Barreal) e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga, Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Santos

Neymar está em aprimoramento físico.

Bahia

Michel Araújo e Gabriel Xavier seguem no DM.

Quando é?