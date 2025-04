Onde assistir a Santos x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do nono jogo de Neymar no Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Santos entra em campo sob pressão por uma vitória. Após derrotas para Vasco e Fluminense, além de um empate com o Bahia, o técnico Pedro Caixinha não resistiu e foi demitido. César Sampaio assume interinamente o comando da equipe.

Para o confronto o Santos terá novamente Neymar à disposição. Na última rodada, o camisa 10 saiu do banco no intervalo após quase um mês afastado dos gramados por problemas físicos.

"Estou feliz obviamente em voltar a jogar. O que eu amo fazer é jogar futebol, mas, em relação o jogo, mais uma vez a gente deu vacilo e acabou sendo prejudicado mais uma vez. Eu quero jogar, desde quando eu voltei para cá, estou à disposição 100% , mas obviamente treinador e estafe médico. Estou inteiro, me senti bem, me movimentei bem", afirmou Neymar.

Por outro lado, o Atlético-MG também entra em campo em busca de um resultado positivo. Ainda sem vencer no Brasileirão, o Galo ocupa a parte inferior da tabela, com apenas dois pontos conquistados. Até o momento, a equipe foi derrotada pelo Grêmio por 2 a 1 na estreia e, em seguida, empatou sem gols com o São Paulo e por 2 a 2 com o Vitória.

Em 80 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG acumula 33 vitórias, contra 27 do Santos, além de 20 empates. No último encontro válido pelo segundo turno do Brasileirão de 2023, o Galo venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Diego Pituca, João Schmidt e Rollheiser; Thaciano (Neymar), Guilherme e Tiquinho Soares.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Junior Alonso, Lyanco e Guilherme Arana; Gabriel Menino (Fausto Vera), Rubens, Scarpa e Cuello; Hulk e Rony.

Desfalques

Santos

Soteldo, com novo problema muscular, Souza e Zé Rafael estão machucados.

Atlético-MG

Alan Franco, Junior Santos, Igor Rabello, Cadu, Caio Maia e Brahian Palacios estão no DM.

