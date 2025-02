Onde assistir a Santos x Água Santa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do quarto jogo de Neymar no Campeonato Paulista 2025

Neymar volta a campo neste domingo (16), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Água Santa se enfrentam neste domingo (16), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (confira a programação completa).

Ainda sem vencer com Neymar em campo, com dois empates e uma derrota, o Santos busca a recuperação para entrar na zona de classificação para as quartas de final do Paulistão. No momento, ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com nove pontos, um a menos que a Portuguesa, vice-líder.

"O que ele jogou em dois anos, as lesões que passou e agora ter essa minutagem, o que está fazendo em campo… Tem que ganhar ritmo só jogando e recuperando. Alguns jogadores estão também nessa dinâmica", afirmou Pedro Caixinha após a derrota do Santos para o Corinthians por 2 a 1.

Por outro lado, o Água Santa, já sem chances de classificação para a próxima fase, é o lanterna do Grupo C, com seis pontos, busca a vitória após três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos disputados.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont (Leo Godoy), João Basso (Gil), Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares.

Água Santa: Luan; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Wesley Dias, Netinho, Ramon e Mike; Willen e Gabriel Silva.

Desfalques

Santos

Luan Peres cumprirá suspensão, enquanto Willian Bigode, Álvaro Barreal e Gabriel Veron estão em transição física.

Água Santa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Últimos jogos

Confronto direto