Onde assistir a River Plate x Boca Juniors ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Liga Argentina

Superclássico argentino será disputado neste domingo (25), no Estádio Monumental de Ñunez; confira escalações, como acompanhar e mais detalhes

River Plate e Boca Júnior se enfrentam na tarde deste domingo (25), às 17h, no Monumental de Ñúnez, em superclássico válido pela sétima rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada e do Star+, no streaming (veja a programação completa) e contará com narração de Luiz Carlos Largo e comentários de Thiago Simões e Leonardo Garciba.

Invicto na temporada, o River Plate está fazendo ótima campanha na Copa da Liga Argentina. Com 12 pontos conquistados em seis jogos, "El Millonario" soma 4 quatro vitórias e dois empates, ostentando o melhor ataque da competição com 12 gols marcados e 2 gols sofridos. A equipe ocupa a segunda colocação na tabela de classiificação do Grupo A do campeonato, apenas um atrás do líder Independiente.

Do outro lado, no Grupo B, o Boca vive campanha irregular na Copa da Liga Argentina de 2024. O time seis vezes campeão da Libertadores se encontra na sétima posição no campeonato nacional, e pode ver sua classificação para os play-offs do torneio ser ameaçada caso não engate uma sequência de bons resultados.

Nos últimos cinco encontros das equipes mais populares da Argentina, o River venceu três confrontos -inclusive a partida mais recente- enquanto, no restrospecto geral, o Boca acumula 42 triunfos contra 31 vitórias do seu maior rival.

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Marcelo herrera, Leandro González, Paulo Días, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández; Nicolas Fonseca; Franco Mastantuono, Esequiel Barco e Facundo Colidio Técnico: Martín Demichelis

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advincula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Saracchi; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Campuzano, Kevin Zenón; Merentiel e Benedetto Técnico: Diego Hernán Martínez.

Desfalques

River Plate

Miguel Borja, ex-palmeiras, lesionou os adutores e não participará do clássico.

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?