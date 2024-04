Onde assistir a River Plate x Boca Juniors ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Argentino 2024

Equipes entram em campo neste domingo (21), pelas quartas da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Pelo Superclásico, o River Plate recebe o Boca Juniors na tarde deste domingo (21), às 15h30 (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires, pelas quartas de final da Copa de La Liga Argentina 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Quer ver jogos ao vivo? Clique aqui para acessar

Na primeira fase, o River Plate terminou na liderança do Grupo A, com 27 pontos em 14 jogos, além de sete vitórias, seis empates e apenas uma derrota. O Boca Juniors, por sua vez, passou de fase ao se classificar no quarto lugar, a última vaga, do Grupo B, com 25 pontos. As duas esquipes não terão maiores desfalques. O duelo é em jogo único e, em caso de empate, será decidido nos pênaltis.

Mais artigos abaixo

O último duelo das equipes terminou empatado por 1 a 1, no Mâs Monumental, em 25 de fevereiro de 2024, pela Copa de La Liga Argentina, com gols de Pablo Solari e Cristian Medina.

Em toda a história, as equipes se enfrentaram em 261 jogos, com 91 vitórias do Boca Juniors, 86 do River Plate e 84 empates. Foram 335 gols do Boca e 318 marcados do River.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Getty

River Plate: Franco Armani; Marcelo Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Claudio Echeverri, Nacho Fernández, Rodrigo Aliendro; Facundo Colidio e Pablo Solari. Técnico: Martín Demichelis.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advincula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Ezequiel Fernandez, Pol Fernandez;, Kevin Zenón, Luca Langoni; Edinson Cavani e Miguel Merentiel. Técnico: Diego Hernán Martínez.

Desfalques

River Plate

Ramiro Funes Mori, lesionado, está fora.

Boca Juniors

Lucas Blondel e Exequiel Zeballos, lesionados, estão fora. Cristian Medina está suspenso.

Quando é?