Onde assistir a River Plate x Barcelona de Guayaquil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (8), no Estádio Monumental; confira a transmissão e outras informações do jogo

River Plate e Barcelona de Guayaquil se enfrentam nesta terça-feira (08), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar por 1 a 1 com o Sarmiento pelo Campeonato Argentino, o River Plate volta suas atenções para a disputa da Copa Libertadores. Em busca do quinto título da competição, a equipe estreou com vitória no Grupo B ao derrotar o Universitario por 1 a 0.

Por sua vez, o Barcelona de Guayaquil garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores ao eliminar o El Nacional por 2 a 1 e o Corinthians por 3 a 2 nos playoffs. Na estreia do Grupo B, a equipe equatoriana venceu o Independiente del Valle por 1 a 0.

Prováveis escalações

River Plate: Franco Armani, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, González Pírez, Milton Casco, Kevin Castaño, Nacho Fernández, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono, Miguel Borja, Ian Subiabre.

Barcelona de Guayaquil: José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Joaquín Valiente, Jhonny Quiñónez, Octavio Rivero, Janner Corozo, Cristhian Solano.

Desfalques

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Barcelona de Guayaquil

Não há desfalques confirmados.

Quando é?