Onde assistir a Remo x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no Estádio Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Remo e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Classificado para as quartas de final do Parazão, o Remo volta as atenções para a Copa do Brasil. Na primeira fase, a equipe eliminou o GAS por 4 a 0. Já o Criciúma avançou para a segunda fase após deixar para trás o Operário-MS por 1 a 0.

Prováveis escalações

Remo: Léo Lang, Marcelinho, Iván Alvariño, Reynaldo, Lucão, Guty, Pedro Castro, Adaílton, Ytalo, Jáderson, Maxwell.

Criciúma: Caíque, Jonathan, Rodrigo, Luciano Castán, Ruan Carvalho, Marcelo Hermes, Matheus Trindade, Everton Morelli, Fellipe Mateus, Juninho, Neto Pessoa.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Criciúma

Não há desfalques confirmados.

Quando é?