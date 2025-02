Onde assistir a Real Sociedad x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Rei 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), no Estádio Anoeta; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Anoeta, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei 2024/25. A volta está marcada para o dia 1 de abril, no Santiago Bernabéu. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Dividindo a liderança do Campeonato Espanhol com o Barcellon, o Real Madrid volta suas atenções para a disputa da Copa do Rei. Em busca do 21º título do torneio, os merengues eliminaram o Deportiva Minera por 5 a 0 na terceira fae, o Celta por 5 a 2 nas oitavas de final, além do Leganés por 3 a 2 nas quartas de final.

Por outro lado, o Real Sociedad conquistou a classificação para a semifinal da Copa do Rei após deixar para trás o Ponferradina por 2 a 0 na terceira fase, o Rayo Vallecano por 3 a 1 nas oitavas de final e o Osasuna por 2 a 0 nas quartas de final.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Elustondo, Aguerd, Munoz; Sucic, Zubimendi, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asensio (Alaba) e Mendy; Ceballos, Camavinga e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr.

Desfalques

Real Sociedad

Hamari Traoré segue fora.

Real Madrid

Dani Carvajal e Éder Militão estão machucados.

Quando é?