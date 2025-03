Onde assistir a Real Sociedad x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Liga Europa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (6), no Estádio Anoeta; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Sociedad e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Anoeta, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Eliminado da Copa da Inglaterra após a derrota nos pênaltis para o Fulham por 4 a 3, o Manchester United volta suas atenções para a Liga Europa. Os Red Devils conquistaram a classificação para o mata-mata após encerrar a primeira fase na terceira posição, com 18 pontos. Em oito jogos, acumula cinco vitórias e três empates.

Por outro lado, o Real Sociedad avançou às oitavas de final após eliminar o Midtjylland nos playoffs por 7 a 3 no placar agregado. Na primeira fase, terminou em 13º lugar, com 13 pontos, acumulando quatro vitórias, um empate e três derrotas. O confronto de volta está marcado para o dia 13, em Old Trafford, em Manchester.

Prováveis escalações

Real Sociedad: Álex Remiro, Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Aritz Elustondo, Javi López, Sergio Gómez, Pablo Marín, Martin Zubimendi, Jon Olasagasti, Orri Oskarsson, Ánder Barrenetxea.

Manchester United: André Onana, De Ligt, Harry Maguire, Leny Yoro, Mazraoui, Diogo Dalot, Ugarte, Eriksen, Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee, Hojlund.

Desfalques

Real Sociedad

Álvaro Odriozola, Jon Pacheco e Luka Sucic estão machucados.

Manchester United

Lisandro Martínez, Mason Mount, Amad Diallo, Luke Shaw e Jonny Evans estão no departamento médico.

Quando é?