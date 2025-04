Onde assistir a Real Madrid x Real Sociedad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Rei 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (1), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam nesta terça-feira (1), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Na vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 63 pontos, o Real Madrid volta suas atenções para a Copa do Rei. Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, os merengues entram em campo com a vantagem do empate. Em busca do 21º título do torneio, a equipe garantiu vaga na semifinal ao eliminar o Deportiva Minera por 5 a 0 na terceira fase, o Celta por 5 a 2 nas oitavas de final e o Leganés por 3 a 2 nas quartas de final.



Do outro lado, a Real Sociedad precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à final. Na Copa do Rei, a equipe superou o Ponferradina por 2 a 0 na terceira fase, o Rayo Vallecano por 3 a 1 nas oitavas de final e o Osasuna por 2 a 0 nas quartas de final.



Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez (Valverde), Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Modric, Bellingham, Rodrygo, Vini Júnior, Mbappé (Endrick).

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Elustondo, Munoz; Benat, Zubimendi, S Gomez; Kubo, Oskarsson, Oyarzabal.

Desfalques

Real Madrid

Dani Carvajal, Éder Militão, Jesus Vallejo, Ferland Mendy e Dani Ceballos seguem no departamento médico.

Real Sociedad

Brais Méndez, Sheraldo Becker, Arsen Zakharyan, Luka Sucic e Jon Pacheco estão machucados.

Quando é?