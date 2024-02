Onde assistir a RB Bragantino x Águilas Doradas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), no Estádio Nabi Abi Chedid; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Águilas Doradas se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Ituano por 1 a 0 na última rodada do Paulistão, o RB Bragantino volta as atenções para a Pré-Libertadores em busca da classificação. Como empatou sem gols no primeiro jogo, quem vencer avança. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Do outro lado, o Águilas Doradas vem de vitória sobre o Envigado por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Colombiano. Esta é a primeira vez que o clube participa da Libertadores. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Botafogo e Aurora.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom, Raul e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Águilas Doradas: José Contreras; Víctor Moreno, Mateo Puerta, Jeison Quiñónes e Jesús Rivas; Joaquín Varela, Salazar e Pineda; Guillermo Celis, Mateo Garavito, Jorge Ramos. Técnico: Hernán Gómez.

Desfalques

RB Bragantino

Eduardo Santos, Nathan Camargo, Henry Mosquera e Matheus Fernandes estão no departamento médico.

Águilas Doradas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?